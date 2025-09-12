Hamas, Saldırının Sorumlusunun Netanyahu Olduğunu Belirtti

İSRAİL’İN SALDIRISI VE HAMAS’TAN TEPKİ

İsrail ordusu, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla baskın düzenledi. Hamas, lider kadronun İsrail’in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu, ancak saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, Katar yönetimi de bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

HAMAS’TAN GELEN AÇIKLAMALAR

Aksa televizyon kanalı üzerinden yapılan duyurularda, Hamas liderlerinden Fevzi Berhum’un düzenlediği basın toplantısı yayımlandı. Berhum, Doha’daki saldırıyı değerlendirirken, “Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı, yalnızca heyete yönelik bir suikast girişimi değildir. Bu, müzakere sürecini bombalamak ve ona tamamen bir suikast yapmaktır. Aynı zamanda Katar ve Mısır’daki arabulucu kardeşlerin rolünü hedef almaktadır.” ifadelerini kullandı. Bu saldırının, geçmişteki tüm müzakerelerin başarısızlığı ve bozulmasının tek başına sorumlusunun yine Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinin olduğunun açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

NETANYAHU’YA SUÇLAMALAR

Berhum, bu saldırıyla birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin herhangi bir anlaşmaya varmayı reddettiğinin kesinleştiğini belirtti. Ayrıca, Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına karşı uygulanan soykırım ve açlığı durdurmayı ve savaşı sona erdirmeyi hedefleyen tüm bölgesel ve uluslararası çabalara karşı engelleyici bir tavır sergilediğini kaydetti.