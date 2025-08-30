Dünya

Hamas, Türkiye’nin Desteğini Takdir Ediyor

HAMAS’TAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Hamas, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Filistin halkına sağladığı desteği memnuniyetle karşıladı. Bu bağlamda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin tutumunu önemsediklerini belirtti.

TBMM’DEKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gerçekleştirdiği, İsrail’le ekonomik ve ticari ilişkilerin sonlandırılması, hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılması ve Gazze Şeridi’nde işlenen suçların dünya gündemine taşınması gerektiği konularındaki açıklamaları vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN TUTUMUNA ÖVGÜ

Hamas, “İsrail’in yürüttüğü acımasız yok etme savaşı karşısında Filistin halkımızı destekleyen Türkiye’nin tutumunu takdir ediyoruz. Türkiye’nin bu kararlı tavrı, mazlum halkımız için büyük bir moral kaynağıdır” şeklinde ifadeleri dile getirdi.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma İsrail’e karşı daha sert adımlar atma çağrısı yapıldı. Hamas, “İsrail’le tüm bağların koparılması, onu izole etmek ve Gazze’de işlenen soykırımı durdurmak için zorunluluk” değerlendirmesini yaptı. Açıklamada liderlerin, insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

