Hamburg’da Tren Tırla Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar

DÜN HAMBURG’DA TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Almanya’nın Hamburg şehrinde dün bir tren kazası gerçekleşti. Tonlarca ağırlıkta çelik ray taşıyan bir tır, ağır yük nedeniyle hemzemin geçidi zamanında geçemediği için en az 250 yolcunun bulunduğu trenle çarpıştı. Kazada 55 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

KAZA SIRASINDA ACİL YARDIM EKİBİ SEFERBER OLDU

Kaza sonrası olay yerine 103 kişilik itfaiye ve acil yardım ekibi yönlendirildi. Yaralılardan bazıları helikopterle hastaneye sevk ediliyor. Tır şoförü, taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı. Hamburg polisi ve federal polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, tren hattı geçici olarak trafiğe kapatıldı.