Hamile Kadın Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kastamonu İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde yaşanan olayda, bina sakinleri caddede bulunan apartmandan kötü kokuların geldiğini fark etti. Bu durum üzerine vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

HAMİLE KADININ CENAZESİ BULUNDU

İhbarın ardından, apartmana itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu eve girmeyi başardı. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaştılar.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GAYET AÇIK

Olay yerinde yapılan incelemelerde, cesedin 23 yaşındaki hamile Elif Civil’e ait olduğu belirlendi. Elif Civil’in vücudundaki bıçak darbeleriyle öldürüldüğü tespit edildi ve cesedin, 10 günden fazla bir süredir evde olduğu ifade edildi. İncelemeler tamamlandığında, Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kadının yaklaşık 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Civil’in kocası 29 yaşındaki B.C.’yi bulmak için harekete geçti. Ekipler, B.C.’nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı’nda olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda B.C., cinayet şüphelisi olarak kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Bu esnada, bebek arabasıyla yanındaki 1.5 yaşındaki çocuğu İ.C. polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.