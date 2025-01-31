Hamsi Azalınca Palamut Tezgahlara Döndü

HAMSİ AZALDI, PALAMUT TEZGAHLARDA YER ALDI

Karadeniz’de hamsinin denizlerde giderek az görülmesiyle birlikte palamut tezgahları yeniden canlanmaya başladı. Düzce’deki balıkçılarda palamut, tanesi 250 liradan alıcılarını bekliyor. Hamsinin azlığı balıkseverleri endişelendirirken, palamut da tezgahlarda kendine yer bulmuş durumda.

TÜRLER ÇEŞİTLENİYOR

Düzce’de balıkçılığı sürdüren Recep Bıçakcı, tezgahlarında yoğun bir çeşitlilik olduğunu vurguluyor. “Deniz levrek, ithal uskumru, çupra, ithal somon, Karadeniz palamutu, çinekop, barbun, mezgit, hamsi ve istavritimiz var. Hepsi yeni geldi, taptaze balıklar.” ifadesini kullanan Bıçakcı, şu an tezgahın en ucuz balığının 100 liradan satılan istavrit olduğunu belirtiyor. Hamsinin azalması ve palamutun tekrar tezgahlarda yer alması dikkat çekiyor. Ancak palamutun 10 gün içerisinde yeniden kaybolabileceği öngörülüyor.