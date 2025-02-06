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Spor

Hande Baladın Fenerbahçe’ye Yaklaşıyor, Zehra Güneş Bekleniyor

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REKABETİN GÖLGELEDİĞİ TRANSFER GÜNCELLİĞİ

Türk kadın voleybolu, tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank gibi kulüplerin meydana getirdiği büyük rekabet, transfer sürecine de yansıyor. Üç kulüple ilgili dünyaca ünlü voleybolcular hakkında ortaya çıkan transfer iddiaları, spor dünyasında heyecan yarattı.

HANDE BALADIN’LA ANLAŞMA HABERİ

Fenerbahçe, Eczacıbaşı’nın önemli isimlerinden Hande Baladın ile prensipte anlaşma sağladı. Henüz resmi imzaların atılmadığı belirtiliyor, bu nedenle transfer henüz kesinlik kazanmadı. Eczacıbaşı’nın yöneticilerinin, oyuncuyu takımda tutmak için önemli çabalar sarf ettiği öğrenildi. Eczacıbaşı’nın Baladın için 2 yıllık bir teklif yaptığı, ancak voleybolcunun bu öneriyi reddettiği ifade ediliyor.

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