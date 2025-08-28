Hangi Bilgileri Kim Çaldı?

TUTUKLAMA VE GÖZALTILAR

MKEK eski Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Sayhan ile bağlantılı olarak Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de gözaltına alındı ve şirketlere kayyum atandı. Sayhan ve üzerinde sorgulama yapılan diğer şüphelilerin, devletin önemli birimlerine yönelik teknoloji casusluğu yapma girişiminde bulunduğu ve kritik tesislerde çalışan deneyimli personeli transfer etme çabası gösterdiği ortaya çıktı. Savcılık, Sayhan ve kayyum atanan Assan işimli şirketin yöneticilerinin gizli bilgileri cep telefonlarında tutup birbirlerine aktarma şeklinde pervasız davrandıklarını ortaya koydu.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İsmet Sayhan’ın tutuklanmasına karşı soruşturmanın kökleri daha öncelere dayanıyor. MKEK, ASSAN ve Sayhan’ın adının geçtiği “TSK’nın top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması” olayıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma bilgileri, Sayhan’ın suç örgütü içinde faaliyetlerde bulunduğunu gösteren verilerle doluydu. Sayhan ile ilişkilendirilen suç örgütü için İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da operasyon düzenlendi; bu süreçte 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 kişi hakimlik kararıyla tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AÇIKLAMALAR VE İFADELER

Sayhan, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamasıyla tutuklandı. Sayhan’ın avukatlık mesleğini icra ettiği ve “Cem Sefa” takma ismini kullandığı öğrenildi. Sayhan, kendisiyle ilgili olarak nasil tanıştığı konusunda Selahattin Yılmaz ile olan ilişkisini şu sözlerle açıkladı: “Selahattin Yılmaz isimli şahsı 2019 yılından itibaren tanırım… Aramızda düzeyli ve ölçülü bir ilişki vardır.” Ancak, Yılmaz ile ilgili yapılan incelemede Sayhan ile olan görüşmelerin yoğunluk taşıdığı görüldü.

Savcılık ifadesinde, Sayhan’ın İBB soruşturmalarında önemli bilgiler sunan Aziz İhsan Aktaş’ı tanıdığı ve onu tehdit ettiği iddia edildi. Sayhan, bu iddialara karşılık olarak “Bu tarz birisinin tehdit edilmesi… yaşam alanıma terstir.” şeklinde ifade verdi. Sayhan’ın MKEK görevi sırasında kimlerle bilgi paylaştığı ve kritik personelin başka şirketlere transferi konuları da sorgulandı. İddialara göre, Sayhan, gizli bilgilerle bazı ihalelerde avantaj sağlama teklifinde bulunmuş olabilir.

KAYYUM ATANMASI VE ETKİLERİ

Sayhan’ın tutuklanmasının ardından önemli gelişmeler yaşandı. ASSAN isimli şirkete kayyum atandı ve yöneticileri gözaltına alındı. Sayhan, ASSAN’a “profesyonel destek” sağladığını açıkladı ve bu destekle şirketin yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık yaptığı belirtildi. Bu durum, Sayhan’ın MKEK döneminde kritik personelin ayrılmasıyla ilgili olarak sorgulanmasını gün yüzüne çıkardı. Sayhan, MKEK’daki 3 aylık görev süresi boyunca Assan Group’un başkanıyla iki kez görüştüğünü kabul etti.

GİZLİ BİLGİLERİN TRANFERİ VE SAVUNMA

Son olarak, Sayhan, kayyum atanan Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner’e bazı gizli bilgileri ilettiği iddialarını da yanıtladı. Sayhan, “Görüntülerle ilgili olarak böyle bir paylaşımı hatırlamıyorum… benim gönderdiğim herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.” dedi. Bu durum, Sayhan’ın ifadesinde gizli bilgi aktarımı ile ilgili belirsizlikleri ortaya çıkardı.