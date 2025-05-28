Hangi Memurun Maaşı Artacak?

KAMU ÇALIŞANLARINA EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

Öğretmenler, polisler, hemşireler ve din görevlileri gibi kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600’e çıkaran düzenleme, 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmişti. Bu yeni düzenleme ile tüm memurların ek göstergeleri 600 puan artırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar

Ancak geçici maddeye göre yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce atanmış memurlar bu haktan yararlanabiliyordu. Bu durum, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayan memurların ek gösterge artışından yararlanamamasını, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Verilen kararın 6 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süre zarfında yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer gerekli düzenleme tamamlanırsa, 15 Ocak 2023 sonrası memurluğa başlayanlar da 600 puanlık ek gösterge artışından faydalanabilecek.

Mali Etkileri ve Emekli Aylıkları

Bu artış, aylık brüt maaşlarda 607,53 TL, net maaşlarda ise yaklaşık 431,35 TL’lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, 30 yıl hizmet süresine ulaşan memurların emekli aylıkları da 486,02 TL yükselebilecek.