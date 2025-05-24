Hangi Yatırımlar Kârlı Oldu?

GENEL DURUMUN ANALİZİ

BIST 100 endeksi, haftanın seyrinde en düşük 9.326,14 puan ile en yüksek 9.683,25 puanı görerek, önceki haftanın kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puandan haftayı tamamlıyor. Yatırımcılar açısından bu düşüş, piyasanın dalgalı seyrini gözler önüne seriyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,85 artarak 4 bin 196 lira seviyesine ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,80 yükselişle 28 bin 363 lira oldu. Ayrıca, geçen hafta sonu 6 bin 640 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 5,84 oranında bir artışla 7 bin 28 lira olarak belirlendi. Bu artışlar altın yatırımcılarının yüzünü güldürüyor.

DÖVİZ KURLARINDA HAREKETLİLİK

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,53 artışla 39,0310 lira, Euro ise yüzde 1,69 artışla 44,1660 lira fiyatına ulaştı. Döviz kurlarındaki bu artış, piyasalardaki belirsizliklerin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

FON DEĞERLERİNDEKİ ARTIŞ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71 değer kazanırken, emeklilik fonları da yüzde 0,74 oranında bir artış kaydetti. Kategorilere göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,46 ile “kıymetli maden” fonları oldu. Bu durum, yatırımcıların kıymetli madenlere yöneldiğini gösteriyor.