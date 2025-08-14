Hanife, 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA OLUŞAN DURUM

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Mescitli-Bademli Karayolu’nda bir kaza meydana geldi. İddialara göre, Hanife Soylu yönetimindeki 35 ZJB 45 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.S. (40) idaresindeki 35 ZCJ 56 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı sonucunda olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ödemiş Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunan Soylu, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Hanife Soylu, 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.