Hanım Ağa, Sokakta Yakalandı, 15 Yıl

İNEGÖL’DE FİRARİ ÇETE LİDERİ YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uzun bir süre firari kalan ve kamuoyu tarafından “Hanım Ağa Çetesi” lideri olarak tanınan 60 yaşındaki Saadet Şen, yürüyüş yaparken İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri tarafından yakalandı. Şen, “çıkara amaçlı suç örgütü kurmak”, “örgüte üye olmak”, “kasten öldürmek”, “uyuşturucu ticareti yapmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” gibi ağır suçlardan toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Şen, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE KARŞI OPERASYONLAR GÜÇLENİYOR

Mahkeme önüne çıkarılan Saadet Şen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuoyunda “Koltuk değnekli Hanım Ağa” ismiyle de bilinen Şen’in liderlik ettiği suç örgütünün geçmişte pek çok organize suça karıştığı ve yapılan operasyonlarla büyük ölçüde çökertildiği biliniyor. Örgütle ilgili yürütülen hukuk mücadelesinin devam ettiği ve bu tür suç organizasyonlarına karşı çalışmaların hız kazandığı gözlemleniyor.