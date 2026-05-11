Hantavirüs Vakaları: Türk Vatandaşları İstanbul’a Getirildi

Arjantin merkezli bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs vakalarında 3 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası yeni gelişmeler gündeme geldi. Gece saatlerinde İstanbul’a getirilen 3 Türk vatandaşının durumu dikkatle izleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI OPERASYONU YÜRÜTÜYOR

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Cumartesi akşamı gemideki 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini ve karantina altına alınacağını bildirmişti. İlgili vatandaşların, gece saatlerinde İstanbul’a ulaştığı ve karantina süreçlerinin resmen başladığı öğrenildi.

EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Operasyon kapsamında yurda dönen vatandaşların, evlerinde yakından gözetim altında tutulacakları belirtiliyor. Yetkililer, tedbir amaçlı olarak uygulanan karantinanın detaylı bir şekilde takip edildiğini ifade ettiler.

ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR BELİRTİ YOK

Türk vatandaşlarının şu an herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği rapor edildi. Ancak, gemide enfekte bireylerle temas etmiş olabilecekleri ya da bulaş riski taşıyan gıdalar tüketmiş olabilecekleri ihtimali doğrultusunda karantina uygulanıyor.

GEMİDEKİ İKİ KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Ayrıca, Hantavirüs vakalarının tespit edildiği “MV Hondius” yolcu gemisinde bulunan iki kişinin, biri Fransa ve diğeri ABD vatandaşı olmak üzere, test sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi de verildi.