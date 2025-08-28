Haraç İçin Operasyon Gerçekleştirildi!

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, haraç almak amacıyla kurşunlama, tehdit ve gasp olaylarına karışan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu baskınlarda, toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 17 tabanca, 225 mermi, iki kask, iki mont ve bir çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca baskın yapılan adreslerden 23 bin 400 lira ile 200 euroya da el koyuldu. Yapılan işlemler neticesinde, gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı, adliyeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.