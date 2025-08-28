Haraç İçin Şüpheliler Gözaltında

HARAÇ ALMA OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, haraç almak amacıyla gerçekleştiren kurşunlama, tehdit ve gasp gibi olaylarla ilgili şüphelilere yönelik büyük bir operasyon başlattı. Bu operasyon çerçevesinde Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 17 tabanca, 225 adet mermi, iki adet kask, iki adet mont ve bir adet çelik yelek yer aldı. Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda 23 bin 400 lira ile 200 euroya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sının tutuklandığı bilgisi verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.