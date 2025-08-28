Gündem

Haraç Suçluları Gözaltına Alındı

harac-suclulari-gozaltina-alindi

İSTANBUL’DA HARAÇ OPERASYONU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, haraç almak amacıyla kurşunlama olayları gerçekleştiren ve tehdit ile gasp suçlarından sorumlu olan şüphelilere karşı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Düzenlenen baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 17 tabanca, 225 adet mermi, iki kask, iki mont ve bir çelik yelek yakaladı. Ayrıca, baskın yapılan adreslerde toplamda 23 bin 400 lira ve 200 euro da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Görüldü

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak edilen bir konu. Gram altın, 4.494 lira seviyesine ulaşarak rekor kırdı. 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları araştırılıyor.
Gündem

Eski Başkan, Silahlı Saldırıya Uğradı

İstanbul Çekmeköy'deki bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski spor kulübü başkanı Tuncay Meriç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Saldırgan aranıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.