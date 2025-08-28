Haraç Suçluları Gözaltına Alındı

İSTANBUL’DA HARAÇ OPERASYONU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, haraç almak amacıyla kurşunlama olayları gerçekleştiren ve tehdit ile gasp suçlarından sorumlu olan şüphelilere karşı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Düzenlenen baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 17 tabanca, 225 adet mermi, iki kask, iki mont ve bir çelik yelek yakaladı. Ayrıca, baskın yapılan adreslerde toplamda 23 bin 400 lira ve 200 euro da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.