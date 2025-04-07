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Harekat Bölgesinde Terörist Mağarası Bulundu

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GÜVENLİK GÜÇLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleri neticesinde bir mağara tespit edildiğini bildirdi.

MAĞARANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti” şeklinde ifadeler yer aldı. Resmi X hesabından ise bu mağaranın görüntülerine de yer verildi.

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