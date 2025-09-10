Hareketli Dakikalar: Araçta Ceset Bulundu!

YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA GÖRÜLDÜ

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi’nde yol çalışması gerçekleştiren belediye işçileri, park halindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine hemen polise başvurdular. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobildeki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İlk incelemelerin ardından polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri ekipleri de araçta detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonrasında, ceset otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Park halindeki otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.