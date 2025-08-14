Harita Özelliği Kullanıcılara Tehlike Oluşturuyor

INSTAGRAM’DA YENİ HARİTA ÖZELLİĞİNE TEPKİLER

6 Ağustos’ta Instagram’da yürürlüğe giren Harita özelliği, kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşmalarına imkan tanıyor. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 37 eyaletin başsavcısı, bu özelliğin reşit olmayan kullanıcılar için potansiyel riskler taşıdığını dile getirdi. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez’in liderliğindeki savcılar, Meta şirketinden acil tedbirler almasını istedi. Başsavcılar, özelliğin reşit olmayan bireylerde tamamen devre dışı bırakılmasını ve kullanıcı konum verilerinin nasıl kullanılacağına dair net bilgi verilmesini talep ediyor.

RİSKLERİN ALTINI ÇİZEN UYARILAR

Gönderilen mektupta, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” ifadeleriyle önemli bir uyarı yapıldı. Instagram CEO’su Adam Mosseri, özelliğin aktif hale gelmesi için kullanıcıların iki kez onay vermesi gerektiğine dikkat çekerek karışıklıklar yaşandığını belirtti. Ancak çok sayıda kullanıcı, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alarak paylaştıklarını ve özelliği devre dışı bırakmada güçlük çektiklerini ifade etti.

ÖZELLİĞİN KONTROLÜ KOLAYLAŞTIRILMALI

Meta sözcüsü Andy Stone, Harita özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu ve kullanıcıların istedikleri zaman devre dışı bırakabileceklerini belirtti. Ebeveynlerin çocuklarının konum paylaşımını gözetim altında tutabileceği bilgisini de verdi. Ama yine de eyalet savcıları, bu özelliğin kolayca kapatılmasını sağlayacak basit bir çözüm talep ediyor.

KONGRE’DE DE GÜNDEM OLDU

Kongre’de de Harita özelliği üzerine tartışmalar yaşandı. Senatörler Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, Mark Zuckerberg’e bu özelliğin kaldırılması için çağrı yaptı. Meta, geçmişte çocukların korunması konusunda yaşadığı ihlaller ve açılan davalar nedeniyle daha fazla baskı altında kalıyor. New Mexico eyaleti, daha önce Meta’ya çocukları cinsel içerik ve taciz mesajları gibi olumsuz durumlara maruz bırakmakla ilgili dava açmıştı.