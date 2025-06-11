Harran Ovası’nda 40 Dönüm Yandı

YANGIN NEDENİYLE GÖGEÇ MAHALLESİNDE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANDI

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinin kırsal Gögeç Mahallesi’nde, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, yangın çıkmasına sebep oldu. Yangın, mahalle sakinleri tarafından fark edilir edilmez, hemen kazma, kürek ve traktörlerle bölgeye gidildi.

VATANDAŞLAR CİDDİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangının diğer tarlalara sıçramaması için büyük çaba harcadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, 50 dönümlük buğday tarlasının 40 dönümü tamamen kül oldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangını kontrol altına alan ekipler, yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.