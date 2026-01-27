Harry Fırtınası Niscemi’yi Vurdu: 1500 Kişi Tahliye Edildi

harry-firtinasi-niscemi-yi-vurdu-1500-kisi-tahliye-edildi

Avrupa’da etkisini gösteren Harry fırtınası, İtalya’nın Sicilya bölgesine bağlı Niscemi kasabasını vurdu. Yoğun ve sürekli devam eden yağışlar sonucunda kasabada iki büyük toprak kayması gerçekleşti. Dört kilometrelik bir yamaç çökerken, araçlar da devrildi.

TAAHHÜTLER BAŞLADI

Yaklaşık 25 bin nüfuslu Niscemi’de eğitim durduruldu. Yetkililer, toprak kaymalarının devam etmesi nedeniyle 1.500 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, köpekli arama timleriyle birlikte gece boyunca bölgedeki arama çalışmalarına katıldı. Şu ana dek bölgeden herhangi bir can kaybı haberi ulaşmadı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu, Harry Fırtınası dolayısıyla Sicilya Adası, Sardinya Adası ve Kalabriya Bölgesi’nde önemli maddi hasarların oluştuğunu belirterek 12 aylık olağanüstü hal ilan etti. Hükümet, ulusal acil durum fonundan etkilenen bölgelere 100 milyon euro kaynak ayırdığını duyurdu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Ve ABD Arasında Tatbikat Ve Gerilim Artıyor

ABD Hava Kuvvetleri, İran ile yaşanan gerginliklerin sürdüğü bir dönemde Orta Doğu'da hava tatbikatı yapacağını açıkladı. İran da Hürmüz Boğazı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.
Gündem

Bartın’da Aile İçinde Tartışma Kanlı Sonuçlandı

Bartın'da, bir çift arasındaki kargaşa ölümle sona erdi. Adam, tartışma sonrası karısını tüfekle vurduktan sonra kendi hayatına son verdi.
Gündem

Halit Ergül’ün Yeni Otelinde Usulsüzlük Tespit Edildi

Bolu'daki Grand Kartal otelindeki yangın faciasının ardından, otel sahibi Halit Ergül'ün yeni usulsüzlükleri belirlendi; bir otelinin inşaatı mühürlendi, diğerinin turizm belgesi iptal edildi.
Gündem

Beşiktaş Abramham’ın Aston Villa ile Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile müzakerelere başladığını duyurdu.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya ile Ticaret Hedeflerini Belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Ankara'da görüşerek, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirtti ve Nijerya'ya terörle mücadelede destek verdiklerini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.