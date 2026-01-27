Harry Fırtınası Niscemi’yi Vurdu: 1500 Kişi Tahliye Edildi

Avrupa’da etkisini gösteren Harry fırtınası, İtalya’nın Sicilya bölgesine bağlı Niscemi kasabasını vurdu. Yoğun ve sürekli devam eden yağışlar sonucunda kasabada iki büyük toprak kayması gerçekleşti. Dört kilometrelik bir yamaç çökerken, araçlar da devrildi.

TAAHHÜTLER BAŞLADI

Yaklaşık 25 bin nüfuslu Niscemi’de eğitim durduruldu. Yetkililer, toprak kaymalarının devam etmesi nedeniyle 1.500 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, köpekli arama timleriyle birlikte gece boyunca bölgedeki arama çalışmalarına katıldı. Şu ana dek bölgeden herhangi bir can kaybı haberi ulaşmadı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu, Harry Fırtınası dolayısıyla Sicilya Adası, Sardinya Adası ve Kalabriya Bölgesi’nde önemli maddi hasarların oluştuğunu belirterek 12 aylık olağanüstü hal ilan etti. Hükümet, ulusal acil durum fonundan etkilenen bölgelere 100 milyon euro kaynak ayırdığını duyurdu.