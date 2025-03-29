Harvard’da Görevden Alınan Türk Profesör Tartışması

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) liderleri olan Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer’in görevlerinden alındığını duyurdu. Sosyal Bilimler Geçici Dekanı David Cutler tarafından yapılan açıklamada, Kafadar’ın yerine Salmaan Keshavjee’nin getirildiği ifade edildi. Ancak, Kafadar ve Bsheer, üniversitedeki öğretim üyeliği görevlerine devam edecek.

TARTIŞMALARIN ODAĞI

CMES, özellikle İsrail ve Filistin konularındaki programları sebebiyle eleştirilmiş ve bazı çevrelerce antisemitizmle suçlanmıştı. Bu suçlamalar, Harvard Üniversitesi’nde kamuoyu baskısına neden oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Harvard’ın aldığı kararı sert bir şekilde eleştirdi. “Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır,” diyen Çelik, siyonizmin ifade özgürlüğünü köleleştirme çabasında olduğunu belirtti. Ayrıca, “Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde yapılan çalışmaları antisemitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Çelik, “Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi, antisemitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini köleleştirme çabasından başka bir şey değildir. Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden antisemitizm suçlamasıyla alındı. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek antisemitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİLERİ VE BASKILAR

ABD’de Filistin’e destek gösterileri düzenleyen üniversite öğrencileri, Trump yönetimi döneminde artan baskılarla karşı karşıya kaldı. Gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme süreci hızlanırken, Canary Mission gibi platformlar, Filistin yanlısı öğrencileri hedef göstererek baskı oluşturdu.