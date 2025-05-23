Harvard Üniversitesinin Öğrenci Kabulü Durduruldu

KRİZİN BÜYÜMESİ

Harvard Üniversitesi ile Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık giderek derinleşiyor. ABD hükümeti, Filistin’e destek gösterileriyle dikkat çeken Harvard’ın uluslararası öğrenci kabul programını “ilgili yasalara uymadığı” iddiasıyla durdurdu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard’a gönderdiği bir mektupta kararın okul yönetimine bildirildiğini duyurdu.

Bakan Noem’İN AÇIKLAMASI

Noem, X hesabındaki paylaşımında, “Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum.” ifadesini kullandı. Bakan, Trump yönetiminin Harvard’ı “kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan” sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

HARVARD’IN ÇEŞİTLİ FIRSATLARI VARDI

Noem, üniversitelerin yabancı öğrenci kabul etmesinin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu savundu ve “Harvard’ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler.” dedi.

FEDERAL HÜKÜMETİN TEHDİTLERİ

Federal hükümet, aralarında Harvard’ın bulunduğu birçok üniversiteyi, Filistin’e destek için organize edilen kampüs eylemleri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti. Bu çerçevede, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığında “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” oluşturulmuştu. Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş; üniversite ise bu durumu hukuka aykırı bulup itirazda bulunmuştu.