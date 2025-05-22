Harvard Üniversitesinin Uluslararası Öğrenci Kabulü Durduruldu

HARVARD ÜNİVERSİTESİ VE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDA BÜYÜYEN KRİZ

Donald Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilim hızla artıyor. ABD’de, Harvard’ın Filistin’e destek gösterileriyle dikkat çekmesi nedeniyle, Trump yönetimi üniversitenin uluslararası öğrenci kabul programını “ilgili yasalara uymadığı” iddiasıyla durdurdu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kararı Harvard’a ilettiklerini belirten bir mektup gönderdi.

İÇ GÜVENLİK BAKANI NOEM’İN AÇIKLAMASI

Bakan Noem, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum.” ifadesini kullandı. Noem, Trump yönetiminin Harvard’ı “kampüsünde şiddeti ve antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile işbirliği yapmakla” suçladığını kaydetti.

HARVARD’IN ŞANSI

Bakan Noem, üniversitelerin yabancı öğrenci kabul etmesinin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Harvard’ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler.” değerlendirmesini yaptı.

FEDERAL HÜKÜMETİN TEHDİTLERİ

Federal hükümet, Harvard’ın da içinde bulunduğu birçok üniversiteyi, Filistin’e destek amaçlı düzenlenen kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları sebebiyle federal fonları dondurmakla tehdit etti. Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) iş birliğiyle “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” oluşturuldu. Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşmeyi dondurma kararı aldı. Harvard ise hükümetin bu biçimdeki müdahalesinin hukuka aykırı olduğu savınarak, durumu engellemek için dava açtı.