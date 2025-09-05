Hasan Babacan CHP Görevden Ayrıldı

SEÇİMLERDE ŞAİBE İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleştirilen iki seçimde de şaibe iddiaları gündeme geldi. Partililerin mahkemeye başvurmasıyla CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçiminde hile yapıldığı belirtildi. Mahkeme, Özgür Çelik ve ekibini görevden aldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimlerin görevden uzaklaştırılmasına, ayrıca İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulunun atanmasına karar verdi.

KAYYUM ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’i atadı. Gürsel Tekin, mahkeme kararı ile atandıktan sonra 4 kişilik bir çağrı heyetini kamuoyuna tanıttı. Ancak, bu ekibin içinde yer alan Hasan Babacan, mahkeme kararıyla kurulmuş olan CHP İstanbul İl Yönetimi’nden çekilme kararı aldı.

Hasan Babacan, yaptığı açıklamada “Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım.” ifadesini kullandı. Babacan’ın heyetten ayrılması sonrası, CHP Merkez Yönetim Kurulu, kendisi hakkında daha önce başlattığı ihraç talebini geri çekme kararı aldı.