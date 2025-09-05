Hasan Babacan CHP İstanbul Kayyum Heyetinden Ayrıldı

PARTİ İÇİNDE ŞAİBE İDDİALARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleştirilen iki seçimle ilgili yaşanan şaibe iddiaları üzerine partililer mahkemeye başvurdu. Mahkeme, CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığını duyurduktan sonra Özgür Çelik ve ekibinin görevden alınmasına karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı için geçici bir yönetim kurulunun atanmasına onay verdi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı. Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilirken, 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna sundu.

İLK FİRE VE AÇIKLAMALAR

Kayyum olarak atanan ekipte yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildiğini duyurdu. Hasan Babacan, “Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım.” sözleriyle durumu ifade etti. Bu gelişmenin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.