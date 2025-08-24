Hasan Şaş’tan Barış Alper Yılmaz Tepkisi!

NEOM SC’NİN RESMİ TEKLİFİ VE GÖRÜŞMELER

NEOM SC, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek amacıyla resmi bir teklif sunmuştu, ancak sarı-kırmızılı ekip bu teklifi geri çevirmişti. Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan takımına geçiş yapmak istediğini belirtirken bu hafta idmanlara katılmamış ve en son Kayserispor deplasmanına da gitmemişti. Oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında sert bir şekilde eleştirilerde bulundu.

HASAN ŞAŞ’TAN SERT ELEŞTİRİLER

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’a yönelik sözlerinde, “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum, seyirciye bunu söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın ve söz hakkı istiyorsun” ifadelerini kullandı. Şaş, oyuncunun ruh halini eleştirerek, “Sen nerede yaşıyorsun, 2025 yılında Galatasaray içerisindesin, sana kim tanımadı söz hakkı? Sana Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi, biz mi bilmiyoruz” dedi.

BASKI VE BEKLENTİLER

Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Şaş, “Gelmişse İngiltere’nin 11. 12. takımından gelmiştir, sana başka da gelmemiştir. Transfer bitimine 10 gün kala Galatasaray’ın sağında, solunda, santrforunda, sol bekinde, sağ bekinde oynuyorsun, herkes sana bel bağlamış” diye belirtti. Hasan Şaş, “Sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun?” sözleriyle oyuncunun tutumunu eleştirdi.

SNEIJDER VE OYUNCU DEĞERLENDİRMESİ

Son olarak, Hasan Şaş: “Sneijder’i transfer ettik, ben bir orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum, ismini vermeyeceğim ayıp olmasın. Dedim, ‘Oğlum sözleşmen bitiyor oyna.’ Bana “Sneijder’e niye bu kadar para verdiniz?” diyor. Yahu sana ne? O Sneijder, Real Madrid’den Inter’den adamın CV’si var. O, o parayı alacak. Osimhen bu, adamı tüm Avrupa istedi, Galatasaray’ı seçti, o 25 milyonu alacak. Sen Osimhen’e göre kendini değerlendirirsen, o zaman Suudi Arabistan’da top oynarsın” şeklinde konuştu.