Hasan Şaş’tan Barış Alper Yılmaz Uyarısı!

TRANSFER SÜRECİ VE BELİRSİZLİK

Suudi Arabistan temelli NEOM SC, Galatasaray’da forma giyen Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak için resmi bir teklif yapmıştı. Sarı kırmızılılar ise bu teklifi geri çevirmişti. Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan kulübüne transfer olmayı isteyerek bu hafta antrenmanlara katılmıyor ve Kayserispor deplasmanına gitmemişti. Bunun sonucunda oyuncunun durumu belirsizliğini devam ettiriyor.

HASAN ŞAŞ’TAN SERT ELEŞTİRİLER

Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında Barış Alper Yılmaz’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Hasan Şaş’ın ifadeleri şu şekilde: “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın. Hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum, bunu seyirciye söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın, söz hakkı istiyorsun. Sen nerede yaşıyorsun? 2025 yılında Galatasaray içerisindesin, sana kim tanımadı söz hakkı. Sana Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi? Bilgimiz yok. Gelmişse İngiltere’nin 11. veya 12. takımından gelmiştir, başka bir teklifle gelmedi. Transfer sezonunun bitimine 10 gün kala, Galatasaray’ın her yerinde oynuyorsun, herkes sana güveniyor. Sen ve menajerin, Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Kime baskı yapıyorsun!”

GEÇMİŞ İSİMLER VE BEKLENEN PERFORMANS

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’a sunduğu örneklerde de dikkat çekti. “Sneijder’i transfer ettiğimizde, ben bir orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum, ismini vermeyeceğim ayıp olmasın. Dedim, ‘Oğlum sözleşmen bitiyor, oyna.’ Bana, ‘Sneijder’e niye bu kadar para verdiniz?’ diyor. Yahu sana ne? O Sneijder, Real Madrid’den Inter’den adamın CV’si var. O, o parayı alacak. Osimhen, tüm Avrupa tarafından istendi ve Galatasaray’ı seçti, o 25 milyonu alacak. Sen Osimhen’e göre kendini değerlendirirsen, o zaman Suudi Arabistan’da top oynarsın.”