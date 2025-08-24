Hasan Şaş’tan Barış Yılmaz’a sert uyarı!

NEOM SC’NİN TEKLİFİNE RED

Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek için resmi bir teklifte bulundu. Ancak sarı kırmızılı ekip, bu teklifi geri çevirdi. Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan kulübüne transfer olmayı isterken, bu hafta idmanlara katılmadı ve Kayserispor deplasmanına da gitmedi. Oyuncunun durumu hala belirsizliğini korurken, Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında Barış’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

HASAN ŞAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’a yönelik eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı: “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum, seyirciye bunu söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın ve şimdi söz hakkı istiyorsun. Sen nerede yaşıyorsun? 2025 yılında Galatasaray içerisindesin, sana kim tanımadı söz hakkı. Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi? Gelmişse İngiltere’nin 11. 12. takımından gelmiştir, sana başka da gelmemiştir.”

GALATASARAY’I ZORA SOKMA ÇABASI

Hasan Şaş, transfer bitimine 10 gün kala Barış’ın Galatasaray’ın çeşitli bölgelerinde oynadığını vurgulayarak, “Herkes sana bel bağlamışken sen ve menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, kime baskı yapıyorsun!” sözlerini sarf etti. Sneijder örneğiyle devam eden Şaş, “Sneijder’i transfer ettik, bir orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum, ismini vermeyeceğim. ‘Oğlum sözleşmen bitiyor, oyna’ diyorum, bana ‘Sneijder’e niye bu kadar para verdiniz?’ diyor. Yahu sana ne? O Sneijder, Real Madrid’den, Inter’den gelmiş, CV’si var. O, o parayı alacak.” dedi. Şaş, Osimhen örneğini de vererek, “Osimhen tüm Avrupa tarafından istendi, Galatasaray’ı seçti. O 25 milyonu alacak. Sen Osimhen’e göre kendini değerlendirirsen, o zaman Suudi Arabistan’da top oynarsın.” ifadelerini kullandı.