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Hasar Gören Cami Mühürlendi

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DEPREM SONRASINDA CAMİDE HASAR GÖRÜLDÜ

İstanbul’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yer alan Sıddık Camii’nde hasara yol açtı. Cami minaresindeki yamulmayı fark eden görevliler, durumu hemen yetkililere iletti. Olay yerine gelen belediye ekipleri, camiye giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı.

BELEDİYE EKİPLERİ TEDBİRLERİ ALDI

Ekipler, caminin mühürlenmesi için çalışmalara başladı ve çevresinde güvenlik koridoru oluşturmak amacıyla barikatlar kuruldu. Cemaatten Nabi Altay, “Üçüncü şerefenin üzerine bir kırılma olmuş. Belediye ekipleri tedbir amacıyla önlem aldı, camimiz mühürlendi. Biz her gün burada namaz kılıyoruz, bir şey yoktu öğlen olan depremde oldu. Çok yamulmuş, şu anda tedbir amaçlı boşaltıldı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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