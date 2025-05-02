Hastane Fiyat Pazarlığıyla İlgili Karar

OLAYIN DETAYLARI

13 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, göğüs ağrısı şikâyetiyle gittiği kamu hastanesinden özel hastaneye sevk edilen Hayrettin Erden burada yoğun bakıma alındı. Kendisine anjiyo gerektiği belirlendi ve bu işlem esnasında stentin fiyatı üzerine pazarlık yapan muhasebeci Hande Yolaç hakkında iddianame hazırlandı. Yolaç’ın dolandırıcılık suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Yolaç ile müşteki Erden katıldı. Erden, özel hastaneden anjiyo yapılması gerektiği bilgisini aldıktan sonra, işlem sırasında 7 bin lira talep edildiğini, devletin karşıladığı stent yerine farklı stentlerin önerildiğini ancak bunu reddettiğini dile getirdi. Sonrasında 3 yerine sadece 2 stent takıldığını belirten Erden, hastane personeli ve doktorlardan şikayetçi oldu.

HANDE YOLAÇ’IN SAVUNMASI

Sanık Hande Yolaç ise iddiaları reddederek savunmasında, hastanede hasta bilgilendirme personeli olarak çalıştığını ve genellikle bilgilendirmeleri kendi odasında hasta yakınlarına yaptığını ifade etti. Ancak bu olayda, hasta doğrudan bilgi talep ettiğinde yanına giderek anjiyo işlemi hakkında bilgilendirme yaptığını söyledi. Yolaç, hastaya işlemin hangi yöntemle yapılacağı konusunda bilgi verdikten sonra, hastanın devletin karşıladığı stenti tercih ettiğini belirtirken, ödeme konusunda yalnızca yönlendirme yaptığını, kesin bir karar ya da tahsilat işlemi gerçekleştirmediğini de vurguladı.

MÜŞTEKİ HAYRETTİN ERDEN’İN İFADELERİ

Hayrettin Erden ise hastaneye yatışının ardından hastane sorumlusunun kendisini oyaladığını, daha sonra doktorun geldiğini ifade etti. Kendisine sabaha kadar işlem yapılmadığını, stentin sabah takılacağını söylediklerini belirten Erden, imzaladığı evraklar dışında anjiyo ile ilgili bilgilendirmenin yapılmadığını dile getirdi. Yolaç’ın soruları soran doktorun yanında bulunduğunu söyleyen Erden, “Sanık fiyat vereceğini söyledi. Stent pazarlığı başlayınca ben o an ‘Devlet ne veriyorsa bana onu takın’ dedim. 2 stent takıldıktan sonra beni yoğun bakıma aldılar” şeklinde konuştu.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasını dinleyerek, anjiyo yapılmasını bekleyen müvekkilin bulunduğu zor şartlar altında, iradesinin zayıf olduğu bir anda Hande Yolaç’ın takılacak stentlerin özellikleri ve fiyatları hakkında konuşmaya başladığını belirtti. Mütalaada, hastanenin acil sağlık hizmeti verilmesine rağmen 7 bin lira almasının haksız menfaat sağladığına yer verildi. Ayrıca, sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ve müştekinin zararının giderilmesi gerektiği vurgulandı. Son olarak, Yolaç’a 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildiği ve cezasının ertelenmesi, tahliyesi ile yurtdışına çıkış yasağı konması kararlaştırıldı.

İDDİANAMEDEKİ GİBİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Bahçelievler’deki özel hastanede 13 Ocak 2025’te Hayrettin Erden’e yapılan acil müdahale sırasında Yolaç’ın fiyat pazarlığı yaptığına dair görüntülerin basına yansıdığına değinildi. İddianamede, sanığın iradesinin zayıf olduğu bu süreçte ücret talebinde bulunduğu, böylelikle dolandırıcılık suçunu işlediği kaydedildi. Yine, ‘Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.