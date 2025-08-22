Hastanelerde Akşam Ameliyatları Başlıyor

AMELİYAT UYGULAMASI GENİŞLİYOR

Kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonlarında ameliyat yapılması uygulaması başladı. Sağlık Bakanlığı, bu yeni düzenlemeyi hastanelere gönderdiği yazıyla duyurdu. Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin haftanın her günü en az yüzde 25 kapasitesinin kullanılması istenirken, hafta içi 22.00’ye kadar, hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında aktif olarak çalışması gerektiği belirtildi. Mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma olarak düzenlenmesi öngörülüyor. Günlük ameliyat sayısının artırılmasının asıl sebebi ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olarak açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMADA BULUNDU

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, uygulamanın mevzuata uygun olduğu ifade edilirken, “Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır” sözlerine yer verildi. Bakanlık, bu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin daha düzenli bir şekilde sunulmasını hedefliyor.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, yeni düzenlemeye ilişkin eleştirilerde bulundu. Küçükosmanoğlu, “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil” dedi. Bu tür uygulamaların sağlık çalışanlarının verimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez” şeklinde bir örnekle durumu açıkladı.