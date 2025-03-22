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Hastaneye Kaldırılan Kadın Hayatını Kaybetti!

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OLAYIN GÖRGÜ TANIKLARI VE TARTIŞMANIN BİLANÇOSU

Mersin’in Tarsus ilçesi Mantaş Mahallesi’nde, dört çocuk babası U.Y. (45) ile eşi Sevcan Y. (44) arasında henüz tam olarak bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başladı. Bu tartışma zamanla şiddetli bir hale geldi ve ne yazık ki silahlı bir saldırıya dönüştü. U.Y., yanında bulunan silahla eşine ateş etti.

AĞIR YARALANAN SEVCAN Y.’NIN DURUMU

Ağır yaralanarak yere yığılan Sevcan Y., olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hızlıca Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayet zanlısı U.Y., güvenlik güçleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise halen devam ediyor.

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