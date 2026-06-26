Hatalı Karneler Yeniden Basılacak

Eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı okullarında eğitim gören milyonlarca öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayacak. Bir milyondan fazla öğretmen de uzun tatile çıkacak. Ancak karne görüşlerindeki hatalar büyük dikkat çekiyor.

KARNE GÖRÜŞLERİ BASMAKALIP KALIYOR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli karne görüşlerinin kişiselleştirilmesini istiyor. Bazı okullarda öğretmenler tüm öğrencilere aynı cümleleri yazıyor. Bu durum öğrencinin gelişimine uygun değil.

KARNE GÖRÜŞLERİ E-OKULA İŞLENMİYOR

Bazı öğretmenler karne görüşlerini e-okul sistemine girmiyor. Okul yönetimi de bu durumu fark etmiyor. Öğretmenler görüşleri karnelere el yazısıyla yazıyor.

VELİLER İLÇE MİLLİ EĞİTİME BAŞVURABİLİR

MEB kişiselleştirilmiş değerlendirme için büyük çaba harcıyor. Buna rağmen özensiz karneler hazırlanıyor. Veliler durumu ilçe milli eğitime bildirebilir. Bu karneler yeniden düzenlenip basılmalı.

ÖZENLİ ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Yıl sonu işlemlerini titizlikle tamamlayan öğretmenlere teşekkür ediliyor. Okul yöneticilerine de minnet duyuluyor.

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