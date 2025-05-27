Hatay’da Deniz Mahallesi’nde Kayıp

İHBARDAN SONRA ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bir vatandaş, Deniz Mahallesi sahilinde bir kişinin denizde çırpındığını ve kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın alınmasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri derhal bölgeye botla ulaşarak arama çalışmalarına başladı.

GECE SAATLERİNDE ARAMALAR DURDURULDU

Ekipler, denizde tarama yapmasına rağmen herhangi bir kişiye ulaşamadı. Havanın kararması nedeniyle arama faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Ancak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aramalara yeniden başlanacağı ve dalgıçların da bu çalışmalara katılacağı bilgisi edinildi.