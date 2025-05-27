Gündem

Hatay’da Deniz Mahallesi’nde Kayıp

hatay-da-deniz-mahallesi-nde-kayip

İHBARDAN SONRA ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bir vatandaş, Deniz Mahallesi sahilinde bir kişinin denizde çırpındığını ve kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın alınmasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri derhal bölgeye botla ulaşarak arama çalışmalarına başladı.

GECE SAATLERİNDE ARAMALAR DURDURULDU

Ekipler, denizde tarama yapmasına rağmen herhangi bir kişiye ulaşamadı. Havanın kararması nedeniyle arama faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Ancak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aramalara yeniden başlanacağı ve dalgıçların da bu çalışmalara katılacağı bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Elazığ’da Kavga Anı Kameralarda”

Elazığ'da iki grup arasında yaşanan tekme ve yumruklu kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.
Gündem

Konya’da Araçlar Çarpıştı, İki Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da gerçekleşen kazada kamyonet ve otomobil çarpıştı. 71 yaşındaki Kadir Yıldız ve eşi 70 yaşındaki Fatma Yıldız yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.