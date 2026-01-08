Hatay’da Genç Kızın Vurulmasında Abla Gözaltında

Olay, Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Konteynerden gelen silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ve güvenlik ekipleri, içeride E.M. isimli kızı başından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.M.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

POLİS KATLİAMCIYI BELİRLEDİ

Olayı araştıran polis, E.M.’yi ablası E.M.’nin vurduğunu tespit etti. Ablaya yardımcı olan S.Y., D.S. ve M.Ç. ise düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Olay yerinden yaklaşık 200 metre uzakta bulunan bir tavuk kümesinde, cinayette kullanılan tabanca, şarjör ve mermiler bulundu.

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDE KAPSAMLI ARAMA

Elde edilen bilgiye göre, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ve buna ait şarjör, 100 adet fişek, 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar ve esrar öğütme aparatı, hassas terazi, tüfek dürbünleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.