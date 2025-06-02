Hatay’da Kuduz Korkusu Yaşanıyor

HATAY HALKINI SARAN KUDUZ TEHLİKESİ

Hatay’daki vatandaşlar, kuduz tehdidi nedeniyle endişeli günler yaşıyor. Samandağ ilçesinin Tekebaşı Mahallesi’nde 23 Mayıs’ta kuduz olan bir köpek belirlendi. Bu durum üzerine, Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Tekebaşı’nın yanı sıra, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

KARANTİNA UYGULAMALARI GENİŞLETİLİYOR

Ekipler, karantina işlemlerini bir adım daha ileriye taşıyarak, Hatay Valiliği’nin talimatıyla Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde sahipsiz köpeklerin toplanmasına karar verdi.

KÖPEKLERİN TOPLANMASI BAŞLADI

4 kişilik ekip, içinde veteriner hekimin de bulunduğu, “kuduz risk bölgesi” ibaresiyle işaretlenmiş olan mahallelerdeki başıboş köpekleri toplama işlemine başladı. Toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürülerek aşılanacak ve kısırlaştırılacak.