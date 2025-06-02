hatay-da-kuduz-riski-var

KUDUZ TEHLİKESİ HATAY’DA KORKU YARATIYOR

Hatay halkı, kuduz tehlikesi nedeniyle endişeli günler geçiriyor. Samandağ ilçesinin Tekebaşı Mahallesi’nde 23 Mayıs’ta bir köpekte kuduz vakası ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı’nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina önlemleri almaya başladı.

KARANTİNA UYGULAMALARI GENİŞLETİLDİ

Ekipler, karantina uygulamalarını daha da ileri taşıdı. Hatay Valiliği, karantinaya alınan Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde sahipsiz köpeklerin toplanmasına karar verdi. Aralarında veteriner hekimin bulunduğu 4 kişilik bir ekip, “kuduz risk bölgesi” yazılı levhaların yer aldığı mahallelerdeki başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Ekipler, toplanan köpekleri belediyenin barınağına götürerek, gerekli aşılamaları ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu önlemler, kuduz tehlikesinin yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.