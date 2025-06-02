Hatay’da Kuduz Tehlikesi: Köpekler Toplanıyor

HATAY HALKI KUDUZ TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Hatay’da yaşayanlar kuduz tehdidi nedeniyle endişeli anlar yaşıyor. Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Mahallesi’nde, 23 Mayıs tarihinde bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. Bu durumun ardından Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ekipleri, Tekebaşı’nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulamaları başlattı.

KARANTİNA UYGULAMALARI ARTIRILIYOR

Karantina uygulaması bir adım öteye taşındı. Hatay Valiliği, karantina altındaki Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde sahipsiz köpeklerin toplanmasına karar verdi.

SAHİPSİZ KÖPEKLER GÖZALTINA ALINIYOR

Ekipler, “kuduz risk bölgesi” olarak işaretlenen bu mahallelerde köpekleri toplamaya başladı. İçlerinde bir veteriner hekimin de bulunduğu dört kişilik ekip, topladıkları köpekleri belediyenin barınağına götürüyor. Burada köpekler, aşılanıp kısırlaştırılacak.