Hatay Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI AN VE ALOHALETLER

Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi ormanında, dün saat 11.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızlı bir şekilde etrafa yayıldı. Yangın ile ilgili ihbar yapılması üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Alevlere, 2 helikopterle havadan, 152 araç ve 479 personelle karadan müdahale gerçekleştirildi. Güvenlik nedeniyle yangın bölgesindeki evler tahliye edildi. Yangın, Harlısu mevkisinde 4 eve sıçradı.

MÜDAHALE ÇABALARI VE SONUÇLAR

Alınan önlemler sayesinde bu yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep illerinden bölgeye takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın ile mücadele kapsamında dün hava karardığında, helikopterle müdahale durduruldu. Ancak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale işlemleri yeniden başladı. Ekiplerin yoğun gayreti neticesinde yangın, 20 saatlik bir sürecin ardından, saat 07.00 civarında kontrol altına alındı. Yangında toplamda 95 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.