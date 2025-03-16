Hatayspor’dan Sivasspor’a 3-2’lik Zafer!

HATAYSPOR VE SİVASSPOR ARASINDA ŞAHANE BİR MAÇ!

Spor severler, ekran başına geçsin, çünkü Trendyol Süper Lig 28. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında muhteşem bir gol savaşı yaşandı! Kümede kalma mücadelesi açısından kritik öneme sahip bu karşılaşmada Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 mağlup ederek taraftarlarını ayağa kaldırdı. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda yaşanan tempo adeta kalpleri ağza getirdi. Hatayspor, 10 dakikada attığı 2 golle öne geçerek galibiyeti sonuna kadar korudu. Hazır mısınız, bu unutulmaz anlara birlikte göz atalım!

İLK YARI: GOLLER TEMPOYLA GELİYOR!

Maçın başlama düdüğü ile

Hatayspor’un gol umutları 11. dakikada yeşerdi. Aboubakar’ın kafayla indirdiği topa Görkem Sağlam sert vurdu ama top az farkla auta gitti, taraftarlar “of!” çekti! 23. dakikada Sivasspor öne geçti. Efkan Bekiroğlu’nun sol kanattan yaptığı ortada Koita kafayla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı ve Yiğidolar coştu! Fakat Hatayspor pes etmedi; 30. dakikada Boutobba’nın yerden şutu ile eşitliği sağladı: 1-1! İlk yarı nefes kesici bir atmosferle sona erdi ve taraftarlar ikinci yarıyı sabırsızlıkla beklemeye başladı.

İKİNCİ YARI: GOL YAĞMURU VE TATMİN EDİCİ ANLAR!

İkinci yarı adeta bir gol fırtınası gibi başladı! 47. dakikada Manaj’ın sert şutu kaleci Bekaj’da kaldı, ama 55. dakikada Hatayspor sahnede yer aldı. Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Recep Burak Yılmaz, skoru 2-1 yaptı ve ev sahibi tribünleri ateşledi! 58. dakikada Sivasspor, Koita’nın ortasında Manaj’ın şutu ile skoru 2-2’ye getirerek maçı yeniden alevlendirdi! Ancak durmayın, 65. dakikada Hatayspor bir kez daha vurdu! Abdulkadir Parmak’ın şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çeldi, dönen topu Kilima ağlara yolladı: 3-2! Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ama 78. dakikada Calvo’nun kırmızı kartı maça dramatik bir son getirdi.

PUNAN DURUMU VE TARAFTAR COŞKUSU!

Bu sonuçla Hatayspor, 18. sıradan 19 puana yükseldi ve kümede kalma umudunu yeşertti. Sivasspor ise 27 puanla 16. sırada kalarak tehlike sinyalleri vermeye başladı! Taraftarlar, sosyal medya üzerinde “Hatay yükselişte, bu galibiyetle şov yaptılar!” yorumları ile coşarken, Sivasspor cephesinde bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Bu maç, ligin en heyecan verici anlarından biri olarak hafızalarda yer etti!