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Hatayspor Deplasmanda Trabzonspor’u Geçti

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HATAYSPOR’UN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Hatayspor, 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı. Hatayspor’un gollerini 21. dakikada Görkem Sağlam ve 65. dakikada Massanga kaydetti.

TRABZONSPOR’UN TEK GOLÜ

Trabzonspor, bu maçta yalnızca 42. dakikada Zubkov’un attığı golle skoru değiştirdi. Aldığı bu sonuçla Trabzonspor, puanını 32’de tutarken, Hatayspor ise 16 puana yükseldi. Gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Hatayspor, sahasında Sivasspor’u konuk edecek.

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