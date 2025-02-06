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Spor

Hatayspor, Erce Kardeşler İle Yollarını Ayırdı

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ATAKAŞ HATAYSPOR ERCE KARDEŞLER İLE YOLLARINI AYIRDI

Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erce Kardeşler’e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz” ifadesi yer aldı.

ERCE KARDEŞLER’E TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada Kardeşler’in kulübe kattıkları için teşekkür edilirken, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. Hatayspor, Kardeşler ile yolları ayırarak yeni bir süreç başlatmış oldu.

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