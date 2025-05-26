Hatayspor, Fenerbahçe’yi 4-2 yendi

HATAYSPOR, FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLADI

Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe’yi evinde konuk etti. Maçın başında Fenerbahçe, etkili bir futbol sergiledi. 9. dakikada Tadic’in sol kanattan yaptığı ortada, En Nesyri altı pas bölgesinde kafa vuruşu yaptı; ancak top yerden sekiyip üstten auta gitti. Ardından, 16. dakikada sarı-lacivertliler tekrar tehlikeli bir atak oluşturdu. Ceza yayı civarındaki topu kontrol eden Talisca’nın şutu, savunmadan Kilama’ya çarparak tehlikeyi uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 28. dakikada öne geçmeyi başardı. Hatayspor’un savunmasında Abdulkadir Parmak’tan topu kapan Amrabat, kaleyi gören bir noktadan sert bir şut çekti. Kaleci Bekaj’ın yumrukladığı top, En Nesyri’nin önünde kalınca, yakın mesafeden fileleri havalandırarak takımıyla skoru 0-1 yaptı. 39. dakikada Hatayspor atağında Okoronkwo, sol kanattan ceza sahasına girerken Mert Müldür’ün müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem, Fenerbahçeli oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi. 40. dakikada Görkem Sağlam’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Osman Ertuğrul Çetin kornere çeldi.

HATAY, MASSANGA İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Hatayspor, 44. dakikada eşitliği sağladı. Ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Massanga’nın sert şutu, önce direğe çarpıp, ardından kaleci Osman Ertuğrul’un sırtına ve sonrasında ağlara yöneldi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU YAŞANDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, sarı-lacivertlilere adeta soğuk duş etkisi yaşattı. Maçta 3 gol daha atıldı; 53. dakikada Bilal Boutobba, 63. dakikada Görkem Sağlam penaltıdan ve 66. dakikada Jonathan Okoronkwo ile gol buldu. Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci, 90+4’te farkı 2’ye indirerek maçı 4-2 sonuçlandıran Hatayspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.