Hatice Fırtına’nın Katil Zanlısı Fatih

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, evinde bıçaklanarak yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, genç kızın ölümüne hırsızlık amacıyla evine giren babasının kuzeni Fatih F. tarafından sebep olduğu öğrenildi.

BABASININ KORKUNÇ BULUŞU

Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. İşten dönen Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına’yı evde kanlar içinde buldu. Babanın durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, genç öğrencinin birden fazla bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ardından Hatice Fırtına’nın cesedi, polis ve savcının yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde gerçekleştirdikleri inceleme ve topladıkları delillere dayanarak, kuzen Fatih Fırtına’nın şüpheli olduğunu tespit etti. Polis, bölgede bulunan yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü inceledi ve şüpheli Fatih Fırtına’yı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı Fatih Fırtına, yarın adliyeye çıkarılacak.

HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİ

Fatih Fırtına’nın polisteki ifadesinde, eve hırsızlık yapmak için girdiğini iddia ettiği öğrenildi. Ancak Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapıldığını ve onu bıçakladığını kabul ettiği bildirildi. Zanlının polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.