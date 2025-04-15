Hatimoğulları: PKK Hakkında Bilgi Bulunmamakta

DEM PARTİ İLE BARİŞ SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında güncel konular hakkında bilgi verdi. Barış süreci, demokratikleşme ve küresel gelişmelere dair birçok noktaya değinen Hatimoğulları, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 1 Ekim’de başlayan ve 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla ivme kazanan barış sürecinin üzerinden altı ay geçtiğini ifade eden Hatimoğulları, “Bu altı aylık süreçte parti olarak bir gün bile yerimizde durmadık. Asya’dan Okyanusya’ya, oradan Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanını dolaştık ve her yerde heyetlerimiz bu süreci dünya ülkeleriyle paylaştı,” dedi.

TOPLUMUN BARİŞ İHTİYACI

Hatimoğulları, “100 bine yakın yurttaşımızla barış için açık ve şeffaf haliyle toplantılar gerçekleştirdik. Şimdi de 10 binlerce barış gönüllüsü ile tek tek ev ziyaretlerine başlıyoruz,” sözleriyle toplumun barış arayışına vurgu yaptı. Kamuoyunun barış sürecine desteğinin yüksek olduğunu belirten Hatimoğulları, “Toplum barış istiyor. Halk barış istiyor. Ve herkes buna hazır. ‘Barışı esnetin, uzatın’ yaklaşımına da toplum karşı. ‘Barış istiyoruz, acil, hemen!’ diyorlar,” şeklinde konuştu.

İKTİDARA ÇAĞRI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Hatimoğulları, “Görüşme olumlu geçti. Ama açık konuşalım ki aradan iki ay geçmesine rağmen çağrıya denk düşen bir adım ve bir iradeyi henüz göremedik,” ifadelerine yer verdi. Toplumda güven krizine dikkat çekerek, “İktidar neden adım atmıyor? Bu süreç neden hep tek taraflı ilerliyor?” diye sordu.

BARIŞ İÇİN ÖNERİLER

Barış ortamının sağlanması için atılması gereken adımları sıralayan Hatimoğulları, “Öcalan’ın çalışma ve iletişim özgürlüğünün sağlanması, Meclis’in silahsızlandırma süreci için bir yasa çıkarabilmesi, Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanunu teklifinin hazırlanması ve hep birlikte bu kanunun Meclis’ten çıkarılması,” önerilerinde bulundu. Bu adımların hayata geçirilmesi durumunda “tüm Türkiye’nin rahat bir nefes alacağını” belirtti.

KÜRESEL VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Hatimoğulları, ABD’nin vergi politikaları üzerine yorumda bulunarak, “Vergi politikaları teknoloji, ticaret ve jeopolitik güç savaşlarının enstrümanına dönüşüyor,” dedi. Ortadoğu’da artan silah ithalatı konusuna dikkat çekerken, “Son dört yılda dünya genelindeki silah ithalatının yüzde 27’si Ortadoğu ülkelerine yapıldı,” bilgisini paylaştı. İran’a yönelik çağrılar yaparak, Kürtler, Beluçlar ve kadınların taleplerine duyarlılığın önemini vurguladı.

ŞİDDET VE BASKILARA DİKKAT

Suriye’de Alevilere yönelik baskılara işaret eden Hatimoğulları, bu uygulamaların son bulması gerektiğine dikkat çekti. Kadınların barış sürecindeki rolüne vurgu yaparak, “Kadınlar barış istiyor. DEM Parti Kadın Meclisi olarak Türkiye’nin dört bir yanında kadın örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirdik. Barışın toplumsallaşmasında kadınlar öncüdür,” dedi. Aynı zamanda gençlerin de barış sürecindeki etkisine dikkat çekti.

EĞİTİM VE EKONOMİ Eleştiriliyor

Eğitimdeki atama krizi ile ilgili görüşlerini dile getiren Hatimoğulları, “Atamalar, görevlendirmeler, tayinler şeffaf ve liyakate dayalı olmalı,” ifadelerini kullandı. Ekonomik durumu eleştirerek, “Yurttaş ucuz yumurta almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Düğünler artık iki saatlik. Mini düğün, mini yaşam, ama iktidara saraylarda şaşalı hayat,” dedi. Tarımda don felaketi nedeniyle yaşanan zararlara da dikkat çekerek, Tarım Bakanlığı’nı üreticilerin zararını karşılamaya çağırdı.

PKK’NIN FESİH KONGRESİ

PKK’nın fesih kongresiyle ilgili soruları yanıtlayan Hatimoğulları, “PKK’nın fesih kongresiyle ilgili tarihe ilişkin bizde herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak, süreçle birlikte bazı yasal adımların ve somut ilerlemelerin gerçekleşeceğine dair bir genel bilgi var,” diye belirtti. Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik ve umut hakkı gibi konulara da değinerek, “Demokratikleşme yönünde adımlar atılması ancak mevcut Anayasa’nın uygulanmasıyla mümkün olur,” dedi. Ayrıca, hasta tutsakların durumu ile infazları keyfi uzatılan mahpuslar için düzenleme yapılmasının önemine vurgu yaptı.