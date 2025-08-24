Hava 3-5 Derece Düşüyor

KAVURCUCU SICAKLIKLARDA AZALMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugünden itibaren kavurucu sıcaklıklar yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları bugün yurdun kuzey ve batı bölgelerinde 3 ila 5 derece düşüş gösterecek. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olması öngörülüyor.

YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Karadeniz kıyıları ile birlikte Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat’ta gök gürültülü sağanak yağış yaşanması bekleniyor. Bugün bazı merkezlerdeki hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak: Balıkesir 31 derece, Edirne 32 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece, Adana 35 derece, Antalya 31 derece, Ankara 31 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 33 derece ve Diyarbakır 41 derece, Gaziantep 40 derece.