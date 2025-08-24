Hava 3-5 Derece Düşüyor: MGM Açıklaması

METEOROLOJİK DEĞİŞİMLERİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, bugünden itibaren kavurucu sıcaklar ülke genelinde adım adım etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıkları, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece düşüş gösterecek. Sıcaklıkların, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde olması beklenirken, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

YAĞIŞ BEKLENTİLERİ VAR

Karadeniz kıyıları ile birlikte Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat’ta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bugün, bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle sıralanıyor: Balıkesir 31 derece, Edirne 32 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece, Adana 35 derece, Antalya 31 derece, Ankara 31 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 33 derece ve Diyarbakır 41 derece, Gaziantep 40 derece.