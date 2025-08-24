Hava 3-5 Derece Serinliyor: MGM’den Sevindiren Haber

METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kavurucu sıcaklar yurt genelinde kademe kademe etkisini yitiriyor. Bugün hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında devam edeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat’ında gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Balıkesir 31 derece, Edirne 32 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece, Adana 35 derece, Antalya 31 derece, Ankara 31 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 33 derece, Diyarbakır 41 derece ve Gaziantep 40 derece.