Gündem

Hava 3-5 Derece Serinliyor: MGM’den Sevindiren Haber

hava-3-5-derece-serinliyor-mgm-den-sevindiren-haber

METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kavurucu sıcaklar yurt genelinde kademe kademe etkisini yitiriyor. Bugün hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında devam edeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat’ında gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Balıkesir 31 derece, Edirne 32 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece, Adana 35 derece, Antalya 31 derece, Ankara 31 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 33 derece, Diyarbakır 41 derece ve Gaziantep 40 derece.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta Toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis'te etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yılki gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.
Ekonomi

Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Kayıt Dışı Gelir

Gelir İdaresi Başkanlığı, düğün organizatörleri ve salonlarında yaptığı denetimlerde 3,6 milyar liralık kayıt dışı geliri ortaya çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.