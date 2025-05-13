Hava Alarmı: Yağış Ve Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs Salı günü için 5 bölgeyi kapsayan kritik bir hava durumu uyarısı yaptı. Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 dereceden fazla düşüş gösterecek. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkisini gösterecek. Yetkililer, ani su baskınları ve diğer olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınlarına dikkat

Meteoroloji’nin bildirimine göre, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Adana, Hatay, Artvin, Trabzon, Erzurum, Malatya, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalar gibi risklerle karşılaşmamak için vatandaşların tedbirli olmasını önerdi.

şiddetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 40-60 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Marmara’da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden, diğer bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerinden esecek. Bu kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar doğurabilir. Meteoroloji, bu bölgelerden yaşayanların dikkatli olmalarını vurguladı.

bölge bölge hava durumu

Marmara: Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak, İstanbul (18°C), Edirne (21°C) ve Kırklareli (17°C) gibi yerlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

Ege: İzmir (27°C) ve Muğla (24°C) gibi illerde parçalı bulutlu hava hakim. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Akdeniz: Adana (24°C) ve Hatay (23°C) gibi yerlerde kuvvetli sağanak yağış görülecek.

İç Anadolu: Ankara (21°C) ve Konya (21°C) gibi illerde yerel sağanak yağışlar yaşanacak.

Doğu Karadeniz: Trabzon (14°C) ve Artvin (13°C) gibi illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzurum (15°C) ve Malatya (22°C) gibi illerde sağanak yağış lokal olarak kuvvetli olacak.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (21°C) ve Gaziantep (24°C) gibi illerde kuvvetli yağış etkili olacak.