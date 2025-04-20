Hava Durumu Aniden Değişecek

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu hakkında bilgiler verdi. Çelik, “Pazartesi ve salı günü kuzeydoğu bölgelerinde, salı akşamı ise Ege’de yağış geçişi olacağını” duyurdu.

YAĞIŞLAR TÜM YURDU ETKİLEYECEK

Çelik, “Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta yağışların etkili olacağını ve hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü yağış görüleceğini” ifade etti. Kuzeydoğu bölgelerinde, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da yağışların bir hafta boyunca aralıksız sürecek. Batı bölgelerinde ise yağışlar çarşamba günü başlayacak ve çarşamba, perşembe ile cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olacak. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bildiriliyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara’da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağışların devam edeceği, sıcaklıkların 20-22 derece civarında, salı günü lodosla 26 dereceye ulaşabileceği belirtiliyor.

İstanbul’da perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak hakim olacak. Sıcaklıkların 19-21 derece arasında olması öngörülüyor.

İzmir’de salı akşamı yağış geçişi olacak ve perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların hafta boyunca 25 derece civarında seyredeceği açıklandı.